Защитник «Бакс» Андре Джексон был удален за удар Ника Клэкстона по лицу

Андре Джексон получил неспортивный фол 2-й степени.

Защитник «Милуоки » сцепился с центровым «Бруклина » на чужой половине площадки и после перехода на свою махнул рукой в сторону его лица. Судьи остановили игру и, пересмотрев эпизод, оценили действия баскетболиста как неспортивный фол 2-й степени. Андре Джексон покинул площадку, а Клэкстон получил право на 2 штрафных.

Матч закончился в пользу «Нетс» со счетом 113:110.