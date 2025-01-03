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Защитник «Бакс» Андре Джексон был удален за удар Ника Клэкстона по лицу

Андре Джексон получил неспортивный фол 2-й степени.

Защитник «Милуоки» сцепился с центровым «Бруклина» на чужой половине площадки и после перехода на свою махнул рукой в сторону его лица. Судьи остановили игру и, пересмотрев эпизод, оценили действия баскетболиста как неспортивный фол 2-й степени. Андре Джексон покинул площадку, а Клэкстон получил право на 2 штрафных.

Матч закончился в пользу «Нетс» со счетом 113:110.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Follow HeavenlyBuckets
logoАндре Джексон
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