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«Безумие, помноженное на вечность!» «Вид сверху» вспомнил, как Ромео Трэвис призывал Леброна переходить в «Красный Октябрь» на 30-летие

«Вид сверху» отреагировал на 40-летие Леброна Джеймса.

Тележурнал показал сюжет 10-летней давности, когда Ромео Трэвис призывал суперзвезду НБА переходить в волгоградский «Красный Октябрь».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Вид Сверху
logoКрасный Октябрь
logoНБА
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoБаскетбол - видео
Ромео Трэвис
logoЕдиная лига ВТБ
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