В сети появилось фото Глена Дэвиса из тюрьмы
Опубликована фотография Глена Дэвиса, сделанная в федеральной тюрьме.
Бывший игрок НБА отбывает 40-месячный срок в Федеральном тюремном лагере в Дулуте, штат Миннесота, за участие в мошеннической схеме.
Ранее TMZ Sports опубликовал меню первых нескольких недель Дэвиса в тюрьме. В него входили пицца, паста, лазанья, тако, индейка, стейк и ростбиф.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт SAY CHEESE! в соцсети X
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