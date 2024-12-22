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В сети появилось фото Глена Дэвиса из тюрьмы

Опубликована фотография Глена Дэвиса, сделанная в федеральной тюрьме.

Бывший игрок НБА отбывает 40-месячный срок в Федеральном тюремном лагере в Дулуте, штат Миннесота, за участие в мошеннической схеме.

Ранее TMZ Sports опубликовал меню первых нескольких недель Дэвиса в тюрьме. В него входили пицца, паста, лазанья, тако, индейка, стейк и ростбиф.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт SAY CHEESE! в соцсети X
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