В сети появилось фото Глена Дэвиса из тюрьмы

Опубликована фотография Глена Дэвиса, сделанная в федеральной тюрьме.

Бывший игрок НБА отбывает 40-месячный срок в Федеральном тюремном лагере в Дулуте, штат Миннесота, за участие в мошеннической схеме.

Ранее TMZ Sports опубликовал меню первых нескольких недель Дэвиса в тюрьме. В него входили пицца, паста, лазанья, тако, индейка, стейк и ростбиф.