Тайриз Халибертон: «Томас Брайант – это то, что нам было нужно»
«Томас Брайант нам очень полезен. Он нашел свое место в лиге в качестве сверхэнергичного парня, играющего правильным образом, упорного, это именно то, что нам было нужно.
Он отлично открывает пространство на площадке, постоянно двигается. Он помог нам в защите, оказываясь в нужных местах.
Рано пришел в комплекс, чтобы разобраться с нашими атакующими и оборонительными моделями, это поступок профессионала, который хочет знать свою роль в команде.
Думаю, что он будет очень хорошим дополнением к составу», – заключил разыгрывающий «Индианы».
Команда уже некоторое время искала возможность закрыть пробелы в передней линии, образовавшиеся в результате травм игроков.
Брайант дебютировал в матче с «Новым Орлеаном» и набрал 7 очков (2 из 2 двухочковых, 1 из 1 из-за дуги), 2 подбора и 1 блок-шот за 11,5 минуты в победной игре (119:104).
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