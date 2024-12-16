0

Тайриз Халибертон: «Томас Брайант – это то, что нам было нужно»

Тайриз Халибертон доволен новым игроком «Пэйсерс».

«Томас Брайант нам очень полезен. Он нашел свое место в лиге в качестве сверхэнергичного парня, играющего правильным образом, упорного, это именно то, что нам было нужно.

Он отлично открывает пространство на площадке, постоянно двигается. Он помог нам в защите, оказываясь в нужных местах.

Рано пришел в комплекс, чтобы разобраться с нашими атакующими и оборонительными моделями, это поступок профессионала, который хочет знать свою роль в команде.

Думаю, что он будет очень хорошим дополнением к составу», – заключил разыгрывающий «Индианы».

Команда уже некоторое время искала возможность закрыть пробелы в передней линии, образовавшиеся в результате травм игроков.

Брайант дебютировал в матче с «Новым Орлеаном» и набрал 7 очков (2 из 2 двухочковых, 1 из 1 из-за дуги), 2 подбора и 1 блок-шот за 11,5 минуты в победной игре (119:104).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Индианы»
logoТайриз Халибертон
logoТомас Брайант
logoНБА
logoНовый Орлеан
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В составе «Пеликанс» только три игрока недоступны для обмена
1сегодня, 08:51
Данк Джоша Майнотта после наброса от щита и аллей-уп на Оби Топпина – лучшие моменты игрового дня НБА
1сегодня, 06:54Видео
НБА. 45 очков и 13 передач Дончича помогли «Далласу» выиграть у «Голден Стэйт», «Лейкерс» победили «Мемфис» и другие результаты
119сегодня, 06:43
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Майк Данливи о роли Стефа Карри и Дрэймонда Грина в трансферной работе: «Эти ребята не ломятся в мою дверь»
15 минут назад
Пол Джордж: «Мне нужно больше двигаться, лучше находить позиции на площадке»
31 минуту назад
НБА. «Бруклин» сыграет с «Кливлендом», «Сакраменто» примет «Денвер» и другие матчи
46 минут назад
Лу Уильямс: «Оклахоме» не нужно думать о будущем, они готовы победить прямо сейчас»
54 минуты назад
Дерон Уильямс: «500 тысяч заставят кого угодно играть упорнее. И это немного печально»
1сегодня, 16:42
Мо Вагнер Тристану да Силве: «Это беспроигрышная ситуация. Просто бросай. Ты сам определяешь свою судьбу»
3сегодня, 16:15
Стеф Карри: «Деннис Шредер всегда выглядит так, словно хочет оторвать тебе голову»
1сегодня, 15:55
Эргин Атаман рассчитывает на возвращение Кендрика Нанна и Янниса Папапетру в состав к матчу с «Миланом»
сегодня, 15:40
«Ремнем по заднице». Пи Джей Вашингтон продолжил насмешки над «Уорриорз» в соцсетях
5сегодня, 15:30
Тим Макмэн: «Прямо сейчас, с учетом положения «Наггетс», Шэй Гилджес-Александер должен быть абсолютным фаворитом на награду MVP»
7сегодня, 15:12
Ко всем новостям
Последние новости
Семен Антонов: «Лучший подарок на Новый год – книга»
сегодня, 12:31
Чемпионат Турции. «Яловаспор» встретится с «Бююкчекмедже»
сегодня, 10:39
Джордан Пул уронил на паркет Притчарда и указал на него пальцем. Затем обманным движением поднял в воздух Хаузера и сделал передачу
7сегодня, 09:55Видео
«Бруклин» отчислил Цуя Юнси, который получил разрыв крестообразной связки колена
2сегодня, 09:38
Джейлен Брансон о реакции Хартенштайна на празднование Янга в Нью-Йорке: «Смысл тратить энергию, надо было выигрывать»
6сегодня, 09:28
Пи Джей Вашингтон посмеялся над «Уорриорз» и Карри, продемонстрировав фирменный жест лидера «воинов»
7сегодня, 08:56Фото
Руди Гобер допустил несколько курьезных промахов в матче с «Сан-Антонио»
6сегодня, 07:04Видео
Скотти Барнс возобновил легкие упражнения. Форвард «Торонто» восстанавливается после травмы голеностопа
сегодня, 06:50
Лука Дончич: «Нуждаемся в таких перфомансах от Клэя в каждом матче. Знаем, что он способен на это»
4сегодня, 06:29
Леброн Джеймс исполнил данк и эффектный блок-шот с промежутком в несколько секунд
сегодня, 05:47Видео
Рекомендуем