Приобретение «Клипперс» Нормана Пауэлла в 2022 году вызвало недовольство у владельцев клубов и послужило поводом для ужесточения правил CBA

Приобретение «Клипперс» Нормана Пауэлла стало поводом для ужесточения правил CBA.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Богатые становятся богаче, все дела. Не всем это нравится. Вероятно, правила ужесточились бы в любом случае, но та сделка с Пауэллом точно вызвала разочарование у владельцев», – отметил журналист.

В феврале 2022 года «Клипперс », которые регулярно превышают порог налога на роскошь, приобрели Нормана Пауэлла и Роберта Ковингтона в обмен на Эрика Бледсоу, Джастиса Уинслоу, Кеона Джонсона и выбор во втором раунде драфта 2025 года.

В новом коллективном соглашении правила не только накладывают на команды с крупной платежкой финансовые обременения, но и значительно усложняют дальнейшие обмены и подписания.