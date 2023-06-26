Кеннет Фарид вступил в конфликт с тренером соперника Эдди Касиано после матча пуэрториканской лиги

Теги происшествия НБА видео чемпионат Пуэрто-Рико Кеннет Фарид Эдди Касиано Баскетбол

«Сан Херман Атлетикс» вернули себе преимущество домашней площадки в субботу, победив «Сантурсе Кангрехерос» со счетом 85:75 в четвертом матче четвертьфинала плей-офф чемпионата Пуэрто-Рико.

Игра завершилась ожесточенным противостоянием между игроком «Кангрехерос» Кеннетом Фаридом и тренером «Атлетикс» Эдди Касиано в центре площадки. Экс-игрок НБА и ЦСКА проигнорировал приветствие Касиано, вскоре после чего они вступили в стычку, к которой присоединились другие баскетболисты.

По итогам инцидента Фарид был оштрафован на 2 000 долларов, а Анхель Матиас и Хосуэ Эразо – на 500 долларов.

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