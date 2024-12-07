Чемпионат Греции. «Лаврион» примет «Арис», «Перистери» сыграет с АЕКом
Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.
«Лаврион» примет «Арис», «Перистери» сыграет с АЕКом.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Панатинаикос – 8-0, Олимпиакос – 7-1, Промитеас – 5-3, АЕК – 4-4, Паниониос – 4-4, Кардицас – 4-4, Арис – 4-4, ПАОК – 3-5, Перистери – 3-5, Лаврион – 3-5, Марусси – 2-6, Колоссос – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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