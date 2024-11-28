Шакил О′Нил: «Знаю, как все исправить и вернуть креативность в игру»
Шакил О′Нил заявил, что знает, как улучшить качество баскетбола в НБА.
«Я знаю, как все исправить и вернуть креативность в игру.
Причина, по которой подкасты успешны, заключается в том, что у каждого свой подкаст. Твое шоу отличается от других шоу, вот почему мы все успешны. Если посмотреть на НБА, то каждая команда играет одну и ту же комбинацию, каждая команда переключается в защите с первого номера на пятый, и каждая команда разыгрывает передачи на дриблинге.
В мое время у нас были комбинации. Я не понимаю, почему тренеры не смотрят на свои сильные стороны и не говорят: «Хорошо, вот тип нападения, который мы будем использовать». Это лига подражателей, но у вас должны быть игроки, умеющие бросать», – сказал член Зала славы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Dan Patrick Show
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости