Шакил О′Нил: «Знаю, как все исправить и вернуть креативность в игру»

Шакил О′Нил заявил, что знает, как улучшить качество баскетбола в НБА.

«Я знаю, как все исправить и вернуть креативность в игру.

Причина, по которой подкасты успешны, заключается в том, что у каждого свой подкаст. Твое шоу отличается от других шоу, вот почему мы все успешны. Если посмотреть на НБА , то каждая команда играет одну и ту же комбинацию, каждая команда переключается в защите с первого номера на пятый, и каждая команда разыгрывает передачи на дриблинге.

В мое время у нас были комбинации. Я не понимаю, почему тренеры не смотрят на свои сильные стороны и не говорят: «Хорошо, вот тип нападения, который мы будем использовать». Это лига подражателей, но у вас должны быть игроки, умеющие бросать», – сказал член Зала славы.