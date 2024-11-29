Чемпионат Турции. «Маниса» сыграет с «Тофашем»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Маниса» сыграет с «Тофашем ». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Тофаш – 7-0, Анадолу Эфес – 6-1, Фенербахче – 6-1, Бешикташ – 5-2, Каршияка – 5-2, Тюрк Телеком – 4-3, Галатасарай – 4-3, Бахчешехир – 4-3, Бурсаспор – 4-3, Петким Спор – 3-4, Мерсин – 3-4, Меркезефенди – 1-6, Бююкчекмедже – 1-6, Дарушафака – 1-6, Яловаспор – 1-6, Маниса – 1-6. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.