«Чикаго» готов обменять Патрика Уильямса
«Буллс» готовы рассмотреть предложения по обмену Патрика Уильямса.
По данным инсайдера Джейка Фишера, руководство «Чикаго», возможно, сосредоточится на сделках с молодыми игроками. По его словам, «Буллс» «открыты» для обмена форварда Патрика Уильямса.
«Команда более чем когда-либо готова обсуждать возможность его обмена», — сказал Фишер.
В июле «Буллс» подписали с Уильямсом новый контракт на пять лет и 90 млн долларов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Chicago Tribune
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