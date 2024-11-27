«Чикаго» готов обменять Патрика Уильямса

«Буллс» готовы рассмотреть предложения по обмену Патрика Уильямса.

По данным инсайдера Джейка Фишера, руководство «Чикаго », возможно, сосредоточится на сделках с молодыми игроками. По его словам, «Буллс» «открыты» для обмена форварда Патрика Уильямса .

«Команда более чем когда-либо готова обсуждать возможность его обмена», — сказал Фишер.

В июле «Буллс» подписали с Уильямсом новый контракт на пять лет и 90 млн долларов.