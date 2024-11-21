«То, что он сделал за свою карьеру и продолжает делать – это безумие». Де’Аарон Фокс назвал Леброна Джеймса величайшим игроком в истории

Де’Аарон Фокс считает Леброна Джеймса величайшим игроком в истории.

«Я выбираю Леброна . Я не видел игру Майкла Джордана , поэтому не буду выбирать того, игру которого я не смотрел.

То, что сделал Майкл Джордан за 15 лет – это потрясающе. Но то, что сделал Леброн за свою карьеру и продолжает делать – это безумие», – сказал разыгрывающий «Сакраменто ».