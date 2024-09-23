Ненад Димитриевич: «Еще не играли с Ти Джей Шортсом в сборной. Буду рад встретиться с ним в Евролиге»
«Милан» сыграет с «Парижем» во второй игровой день. Лидером французского клуба является разыгрывающий Ти Джей Шортс, выступающий за сборную Северной Македонии.
«Он одерживает победы везде. Сначала в Лиге чемпионов, в прошлом году – в Еврокубке. Теперь сможет продемонстрировать свой талант в Евролиге. Заслуживает этого шанса с учетом потрясающего уровня игры в последние года. Буду очень рад встретиться с ним в Евролиге.
Мы еще не выходили на площадку вместе в составе сборной. Он привел команду к важным победам, так что я очень рад его присутствию.
Хочу сыграть на Евробаскете за свою страну. Это одна из моих основных целей. У нас впереди четыре важные игры. Надеюсь, что смогу помочь поднять уровень нашего баскетбола чуть выше», – заявил разыгрывающий.
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