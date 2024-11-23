Испания сравняла счет в овертайме матча со Словакией. Санти Юста перехватил и забросил из-за дуги при «-3» за 0,4 секунды до сирены при владении словаков

Спорный эпизод произошел в матче отбора Евробаскета-2025 Словакия – Испания.

Сборная Испании за 0,4 секунды до сирены об окончании овертайма уступала «-3», команда Словакии вводила мяч из аута.

Санти Юста перехватил и забросил из-за дуги, сравняв счет. После долгих просмотров попадание засчитали.

Во втором овертайме испанцы дожали соперника – 76:72.

Многие болельщики и эксперты, а также представители сборной Словакии выразили мнение, что отсчет времени был начат заметно позже, и Юста не успел совершить бросок вовремя.