Казис Максвитис близок к назначению на пост главного тренера «Манисы»

Казис Максвитис возвращается к работе на клубном уровне.

Бывший главный тренер сборной Литвы и «Жальгириса» близок к назначению в «Манису».

Ожидается, что 47-летний специалист подпишет долгосрочный контракт с турецким клубом.

Максвитис покинул пост главного тренера сборной Литвы в июле.