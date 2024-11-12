Казис Максвитис близок к назначению на пост главного тренера «Манисы»
Казис Максвитис возвращается к работе на клубном уровне.
Бывший главный тренер сборной Литвы и «Жальгириса» близок к назначению в «Манису».
Ожидается, что 47-летний специалист подпишет долгосрочный контракт с турецким клубом.
Максвитис покинул пост главного тренера сборной Литвы в июле.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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