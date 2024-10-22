Патрик Беверли об игре за «Хапоэль»: «Многое меняется, когда знаешь, что у тебя будет мяч»
«Тренер и товарищи по команде мне доверяют. Я знаю, что у меня будет мяч. Многое меняется, когда ты знаешь, что у тебя будет мяч. Все совсем иначе, мне не нужно выходить и сразу же максимально выкладываться. Я знаю, что у меня будет мяч, знаю, что буду играть определенное количество минут, знаю, что буду исполнять штрафные четыре или пять раз за игру. И я просто получаю удовольствие от всего этого дерьма, не буду врать», – признался Патрик.
По словам защитника, он планирует остаться в тель-авивском «Хапоэле».
«К нам обращались несколько команд. Несколько команд Евролиги обратились, очевидно, еще и с учетом того, что происходит в Израиле. Они хотят знать, останусь ли я здесь, но мне здесь нравится. Я чувствую себя хорошо.
Мне нравятся товарищи по команде, тренер, владелец. Я полюбил израильскую культуру.
Сожалею ли я о своем решении? Нет, нисколько. Я думаю, что это, вероятно, одно из лучших решений, которые я принимал», – заявил экс-игрок НБА
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