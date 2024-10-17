Патрик Беверли: «После победы в Иерусалиме пришлось сдать 11 тестов на допинг»

Патрик Беверли рассказал, как в Израиле ему пришлось сдать 11 тестов на допинг.

«Я показываю отличный баскетбол, мы показываем отличный баскетбол. Выиграли четыре матча подряд. Только что обыграли «Хапоэль Иерусалим » в Иерусалиме. После матча меня проверяли на допинг.

Мне пришлось сдать 11 тестов на допинг. 11 тестов на допинг! Сказали, что в первых 10 в моем организме было слишком много воды. Вы знаете, я после поста Йом-Кипур. Так что после матча я был там до 4 часов утра. Вернулся домой в 5:14.

11 тестов! Мне пришлось ссать в банку 11 раз. В 8 часов утра у нас был рейс, а на следующий день уже следующий матч. Снова победа. Так что в Европе весело», – рассказал разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив ».