0

Патрик Беверли: «После победы в Иерусалиме пришлось сдать 11 тестов на допинг»

Патрик Беверли рассказал, как в Израиле ему пришлось сдать 11 тестов на допинг.

«Я показываю отличный баскетбол, мы показываем отличный баскетбол. Выиграли четыре матча подряд. Только что обыграли «Хапоэль Иерусалим» в Иерусалиме. После матча меня проверяли на допинг.

Мне пришлось сдать 11 тестов на допинг. 11 тестов на допинг! Сказали, что в первых 10 в моем организме было слишком много воды. Вы знаете, я после поста Йом-Кипур. Так что после матча я был там до 4 часов утра. Вернулся домой в 5:14.

11 тестов! Мне пришлось ссать в банку 11 раз. В 8 часов утра у нас был рейс, а на следующий день уже следующий матч. Снова победа. Так что в Европе весело», – рассказал разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Патрика Беверли в соцсети X
logoХапоэль Иерусалим
logoНБА
logoчемпионат Израиля
logoПатрик Беверли
logoХапоэль Тель-Авив
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Патрик Беверли выдержал 25-часовой пост Йом-Кипур
113 октября, 16:12
Патрик Беверли: «Чуть не вышвырнул телефон, когда увидел Дока Риверса на 22-м месте рейтинга. Он тренер уровня Фила Джексона»
157 октября, 14:56
Патрик Беверли о Бене Симмонсе: «Никто больше не верит твоим видео. Иди и докажи на поле, бездарная черная задница»
75 октября, 10:11
Патрик Беверли полетит в Израиль с частью состава «Хапоэля», несмотря на опасения по поводу безопасности
22 октября, 14:43
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Еврокубок. «Валенсия» принимает «Венецию»
8 минут назадLive
«Я согласен на сделку, но это будет стоить мне Джерри Уэста». Джерри Басс едва не обменял Джеймса Уорти в «Даллас» на футболиста
11 минут назад
Джаред Маккейн выписан из больницы и, вероятно, избежал серьезной травмы
47 минут назад
Высока вероятность, что Кевин Дюрэнт подождет с продлением контракта до межсезонья 2025 года
159 минут назад
Гилберт Аренас: «Династии строятся на плохих контрактах»
1сегодня, 15:43
«Он был удивлен обменом». Крис Маллин считает, что между Донте Дивинченцо и «Никс» есть неприязнь
1сегодня, 15:14
Тайлер Хирро о Терри Розире: «Мы оба считаем, что мы одна из лучших задних линий в лиге»
сегодня, 14:40
ESPN опубликовал рейтинг лучших игроков НБА. Никола Йокич – 1-й, Лука Дончич – 2-й, Леброн Джеймс – на 7-м месте
22сегодня, 14:28
Айзейя Хартенштайн пропустит как минимум один месяц из-за перелома руки
4сегодня, 14:08
Светислав Пешич останется главным тренером сборной Сербии до Евробаскета-2025
сегодня, 14:04
Ко всем новостям
Последние новости
Эксперт Андрая Картер: «Если «Нью-Йорк» выиграет чемпионат в этом году, бросок Сабрины Ионеску станет лучшим броском в истории клуба»
28 минут назад
«Чикаго» отчислил Онуралпа Битима и Кеннета Лофтона
1сегодня, 15:50
«Лейкерс» все еще могут выменять Зака Лавина
3сегодня, 14:48
Ронни Тюрьяф о примерах для подражания: «Не понимаю, почему мы говорим только о спортсменах. Должно быть больше врачей, учителей, родителей»
2сегодня, 13:51
Ливио Жан-Шарль: «Время покажет, кто вбудет самым принципиальным оппонентом для ЦСКА»
сегодня, 13:27
«Сан-Антонио» отчислил Джейлена Макдэниэлса
сегодня, 13:10
Кендрик Перкинс и Тим Леглер продлят контракты с ESPN
сегодня, 12:28
Ник Нерс о Кей Джей Мартине: «Он был хорош, поэкспериментирую с ним в стартовом составе»
1сегодня, 11:35
Центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк: «Нам каждый раз удавалось вернуться. Именно это я бы на сегодня назвал главной чертой нашей команды»
сегодня, 11:15
«Разыскивается КЭТ». Маскот «Чикаго» подколол «Миннесоту» перед матчем
сегодня, 10:32Видео