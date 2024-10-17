Патрик Беверли: «После победы в Иерусалиме пришлось сдать 11 тестов на допинг»
Патрик Беверли рассказал, как в Израиле ему пришлось сдать 11 тестов на допинг.
«Я показываю отличный баскетбол, мы показываем отличный баскетбол. Выиграли четыре матча подряд. Только что обыграли «Хапоэль Иерусалим» в Иерусалиме. После матча меня проверяли на допинг.
Мне пришлось сдать 11 тестов на допинг. 11 тестов на допинг! Сказали, что в первых 10 в моем организме было слишком много воды. Вы знаете, я после поста Йом-Кипур. Так что после матча я был там до 4 часов утра. Вернулся домой в 5:14.
11 тестов! Мне пришлось ссать в банку 11 раз. В 8 часов утра у нас был рейс, а на следующий день уже следующий матч. Снова победа. Так что в Европе весело», – рассказал разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Патрика Беверли в соцсети X
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