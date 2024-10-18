  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Букмекеры договорились с НБА не принимать ставки «меньше» на игроков на двусторонних и 10-дневных контрактах
0

Букмекеры договорились с НБА не принимать ставки «меньше» на игроков на двусторонних и 10-дневных контрактах

Дело Джонтэя Портера привело к изменениям в политике букмекеров.

Бывший баскетболист «Торонто» участвовал в мошеннической схеме со ставками на свои показатели в матчах, досрочно покидая игру из-за проблем со здоровьем.

После совещания с НБА несколько крупных букмекеров решили не принимать ставки на категории «меньше» в отношении игроков, находящихся на двусторонних или 10-дневных контрактах с клубами.

В числе поддержавших это правило находятся FanDuel, DraftKings, BetMGM и ESPN BET.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoТоронто
logoНБА
Джонтэй Портер
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Предсезонные матчи. «Орландо» сыграет с «Филадельфией», «Голден Стэйт» примет «Лейкерс» и другие матчи
114 минут назад
Открытая тренировка «Торонто» прошла под музыку афробитс
сегодня, 14:30Видео
Торонто – Филадельфия прогноз на матч 26 октября 2024
вчера, 21:05Пользовательская новость
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. Предсезонные матчи. «Орландо» сыграет с «Филадельфией», «Голден Стэйт» примет «Лейкерс» и другие матчи
114 минут назад
Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Миннесота» постарается продлить серию с «Нью-Йорком» во втором домашнем матче
118 минут назад
«Не Кендрику Перкинсу решать, когда будущему члену Зала славы завершать карьеру». Чендлер Парсонс прокомментировал слова ведущего ESPN
21 минуту назад
Евролига. 24 очка Шейна Ларкина помогли «Анадолу Эфесу» обыграть «Олимпиакос», «Црвена Звезда» играет с «Барселоной» и другие матчи
2952 минуты назадLive
Стэн Ван Ганди: «Хорошее отношение к тренеру не имеет значения. Его задача – заставлять баскетболистов играть»
сегодня, 20:05
Стэн Ван Ганди: «От «Лейкерс» слишком многого ждут. Леброну Джеймсу 40 лет»
1сегодня, 19:50
Леброн Джеймс, Никола Йокич и Лука Дончич возглавляют список баскетболистов, чей вклад превосходит заработок по игровым контрактам
5сегодня, 19:29
Райен Руссилло о Джейсоне Тейтуме: «Ничего страшного в том, чтобы быть 5-м или 6-м лучшим игроком в НБА»
сегодня, 18:59
Брайан Уиндхорст считает, что «Денвер» пытается снизить стоимость следующего контракта Аарона Гордона
сегодня, 18:48
Райен Руссилло о победителе этого сезона НБА: «Слишком тяжело взять второй титул. Выбрал «Оклахому»
сегодня, 18:33
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Игокеа» победила «Цедевиту-Олимпию», ФМП обыграл «Цибону»
53 минуты назад
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» уступил «Гравлин-Дюнкерку»
53 минуты назад
И Джей Лидделл подпишет двустороннее соглашение с «Чикаго»
55 минут назад
Эрни Джонсон победил в шуточном опросе игроков по поводу выбора представителя для переговоров по контракту из ведущих «Inside the NBA»
сегодня, 17:56Видео
Новая американская лига женского баскетбола 3х3 Unrivaled подписала контракт с TNT на 6 лет и более 100 миллионов долларов
сегодня, 17:40
FanDuel и оператор кабельного телевидения Diamond Sports объявили о сотрудничестве
сегодня, 17:08
Чендлер Парсонс: «Джамалу Мюррэю нужно провести хороший сезон, как и Джейсону Тейтуму и Джа Морэнту»
1сегодня, 16:52
«Даллас» отчислил Эй Джей Лоусона, его место может занять Джейзиэн Гортман
сегодня, 16:18
«Добро пожаловать домой, Big Meech!!». Леброн Джеймс одобрил освобождение осужденного за наркоторговлю рэпера
4сегодня, 15:10
Открытая тренировка «Торонто» прошла под музыку афробитс
сегодня, 14:30Видео