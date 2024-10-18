Букмекеры договорились с НБА не принимать ставки «меньше» на игроков на двусторонних и 10-дневных контрактах
Дело Джонтэя Портера привело к изменениям в политике букмекеров.
Бывший баскетболист «Торонто» участвовал в мошеннической схеме со ставками на свои показатели в матчах, досрочно покидая игру из-за проблем со здоровьем.
После совещания с НБА несколько крупных букмекеров решили не принимать ставки на категории «меньше» в отношении игроков, находящихся на двусторонних или 10-дневных контрактах с клубами.
В числе поддержавших это правило находятся FanDuel, DraftKings, BetMGM и ESPN BET.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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