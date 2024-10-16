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Скотти Уилбекин перенес операцию по поводу разрыва связки

Скотти Уилбекин успешно перенес операцию.

Турецкий «Фенербахче» подтвердил, что защитник Скотти Уилбекин успешно перенес операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки правого колена. Игрок начал процесс восстановления.

Уилбекин травмировался во время первого матча команды в Евролиге против «Олимпиакоса». Скорее всего, защитник пропустит весь сезон-2024/25.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети «Фенербахче»
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Скотти Уилбекин
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