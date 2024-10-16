Скотти Уилбекин перенес операцию по поводу разрыва связки

Скотти Уилбекин успешно перенес операцию.

Турецкий «Фенербахче » подтвердил, что защитник Скотти Уилбекин успешно перенес операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки правого колена. Игрок начал процесс восстановления.

Уилбекин травмировался во время первого матча команды в Евролиге против «Олимпиакоса». Скорее всего, защитник пропустит весь сезон-2024/25.