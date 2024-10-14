«Я еще помню команду Патрика Юинга». Лу Уильямс не считает нынешний состав «Никс» самым талантливым
Бывший разыгрывающий ответил на вопрос о том, является ли текущий состав команды самым талантливым в истории клуба.
«Нет, не думаю. Еще помню Лэрри Джонсона, Патрика Юинга, Аллана Хьюстона, Криса Чайлдза, Лэтрелла Сприуэлла. Я помню эту команду, они для меня более значимы. Нынешнему составу еще предстоит много работы. У них есть потенциал стать одной из команд, которые фанаты «Никс» будут помнить всегда. Абсолютно. Но на данный момент они еще не сделали достаточно для этого.
С точки зрения личностей этот состав немного ухудшился этим летом. Но они добавили с позиции мастерства. Микэл Бриджес – универсальный игрок. Он гордится своей игрой в защите, способностью разными методами влиять на игру. У него нет репутации жесткого, волевого игрока, но он изобретателен и обладает широким арсеналом», – заключил Уильямс.
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