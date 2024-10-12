Ройс О’Нил и Рон Холланд сошлись в борьбе за мяч и не хотели отпускать его даже после свистка
Ройс О’Нил и Рон Холланд поборолись за мяч.
Во время предсезонного матча «Финикс» – «Детройт» (91:109) два баскетболиста бросились на паркет и не хотели отпускать мяч даже после свистка.
О’Нил и Холланд едва не устроили потасовку, но их все же удалось разнять.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
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