Ройс О’Нил и Рон Холланд сошлись в борьбе за мяч и не хотели отпускать его даже после свистка

Ройс О’Нил и Рон Холланд поборолись за мяч.

Во время предсезонного матча «Финикс » – «Детройт » (91:109) два баскетболиста бросились на паркет и не хотели отпускать мяч даже после свистка.

О’Нил и Холланд едва не устроили потасовку, но их все же удалось разнять.