Чарльз Ли: «Тре Мэнн очень хорош в розыгрыше, но меня впечатляет и его защита»

Чарльз Ли похвалил разыгрывающего Тре Мэнна.

23-летний защитник набрал 15 очков, 3 подбора и 2 передачи за 16 минут в проигранном предсезонном матче с «Нью-Йорком » (109:111).

«Он провел отличный матч. Отзащищался на действительно высоком уровне. Забрал пару подборов. Он понимает, кем является в нападении. Мы обсуждали то, как он может чаще бросать с получения и играть без мяча. С мячом он уже показывает отличную динамику.

Он очень хорош в розыгрыше, но меня впечатляет и его защита», – прокомментировал выступление баскетболиста главный тренер команды.

Мэнн проведет 4-й сезон в НБА . Защитник перешел в «Хорнетс» в прошлом сезоне. В его активе 11,9 очка, 4,5 подбора, 5,2 передачи и 1,7 перехвата в среднем в 28 матчах за «Шарлотт ».