Шэйдон Шарп пропустит 4-6 недель из-за травмы плеча
Шэйдон Шарп выбыл из строя на 4-6 недель из-за травмы.
МРТ подтвердила, что у атакующего защитника «Портленда» небольшой разрыв суставной губы левого плеча. Ожидается, что курс восстановления займет от 4 до 6 недель.
В прошлом сезоне Шарп провел всего 32 матча, набирая в среднем 15,9 очка, 5,0 подбора и 2,9 передачи.
Ранее стало известно, что центровой «Портленда» Роберт Уильямс выбыл на 2 недели с растяжением задней поверхности бедра.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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