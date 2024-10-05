Шэйдон Шарп пропустит 4-6 недель из-за травмы плеча

Шэйдон Шарп выбыл из строя на 4-6 недель из-за травмы.

МРТ подтвердила, что у атакующего защитника «Портленда » небольшой разрыв суставной губы левого плеча. Ожидается, что курс восстановления займет от 4 до 6 недель.

В прошлом сезоне Шарп провел всего 32 матча, набирая в среднем 15,9 очка, 5,0 подбора и 2,9 передачи.

Ранее стало известно, что центровой «Портленда» Роберт Уильямс выбыл на 2 недели с растяжением задней поверхности бедра.