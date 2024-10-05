«Эван Мобли – это будущее». Кевин Гарнетт назвал игрока, который напоминает ему его самого
Кевин Гарнетт заявил, что Эван Мобли напоминает ему его самого.
«Он растягивает оборону соперника, он атакует кольцо. Он использует левую руку чаще, чем я. У него длинные руки, он накрывает броски, он эффективен в краске. Он может забросить с пяти метров.
Я был более энергичный и страстный, чем он, но Эван Мобли – это будущее», – заявил член Зала славы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Basketball Network в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости