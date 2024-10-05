«Эван Мобли – это будущее». Кевин Гарнетт назвал игрока, который напоминает ему его самого

Кевин Гарнетт заявил, что Эван Мобли напоминает ему его самого.

«Он растягивает оборону соперника, он атакует кольцо. Он использует левую руку чаще, чем я. У него длинные руки, он накрывает броски, он эффективен в краске. Он может забросить с пяти метров.

Я был более энергичный и страстный, чем он, но Эван Мобли – это будущее», – заявил член Зала славы.