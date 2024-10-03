Кевин Гарнетт: «Мемфис» будет в пятерке лучших на Западе»
Кевин Гарнетт уверен, что «Мемфис» войдет в Топ-5 на Западе.
«Это даже не обсуждается. Если вы исключаете Джа Морэнта из обсуждения, вы сошли с ума.
Большой злой волк вернулся и ломится в дверь. Слышите меня? Я включаю их в пятерку лучших на Западе. «Денвер», «Миннесота», «Оклахома», они и «Даллас», – заявил член Зала славы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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