Кевин Гарнетт: «Мемфис» будет в пятерке лучших на Западе»

Кевин Гарнетт уверен, что «Мемфис» войдет в Топ-5 на Западе.

«Это даже не обсуждается. Если вы исключаете Джа Морэнта из обсуждения, вы сошли с ума.

Большой злой волк вернулся и ломится в дверь. Слышите меня? Я включаю их в пятерку лучших на Западе. «Денвер», «Миннесота», «Оклахома», они и «Даллас», – заявил член Зала славы.