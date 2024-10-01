Чемпионат Франции. «Дижон» встретится с «Нанси»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Дижон » на домашней арене встретится с «Нанси». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Виллербан – 2-0, Гравлин-Дюнкерк – 2-0, Сен-Кантен – 2-0, Шоле – 1-0, Нанси – 1-0, Бурк – 1-1, Париж – 1-1, Монако – 1-1, Нантер – 1-1, Страсбур – 1-1, Лимож – 1-1, Дижон – 0-0, Элан Шалон – 0-2, Стад Рошеле – 0-2, Ле-Ман – 0-2, Ле-Портель – 0-2. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.