Фредерик Фату – новый главный тренер сборной Франции
Фредерик Фату назначен новым главным тренером сборной Франции.
51-летний специалист заменил Венсана Колле, который ушел в отставку после 15 лет у руля сборной, и будет руководить национальной командой в предстоящем олимпийском цикле.
Колле тренировал сборную Франции с марта 2009 года и стал самым успешным тренером в истории национальной команды. В его активе 8 медалей: 2 олимпийских серебра, 2 бронзы чемпионатов мира, и медали всех достоинств (2 серебра) Евробаскета.
Фату является главным тренером «Бурка», который в прошлом сезоне занял второе место в Еврокубке. Недавно тренер продлил контракт с клубом на три года.. Он присоединился к «Бурку» в 2022 году.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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