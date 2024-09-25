Фредерик Фату – новый главный тренер сборной Франции

Фредерик Фату назначен новым главным тренером сборной Франции.

51-летний специалист заменил Венсана Колле, который ушел в отставку после 15 лет у руля сборной, и будет руководить национальной командой в предстоящем олимпийском цикле.

Колле тренировал сборную Франции с марта 2009 года и стал самым успешным тренером в истории национальной команды. В его активе 8 медалей: 2 олимпийских серебра, 2 бронзы чемпионатов мира, и медали всех достоинств (2 серебра) Евробаскета.

Фату является главным тренером «Бурка », который в прошлом сезоне занял второе место в Еврокубке. Недавно тренер продлил контракт с клубом на три года.. Он присоединился к «Бурку» в 2022 году.