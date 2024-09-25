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Дерозан вспомнил о том, как Реджи Эванс и Джеймс Джонсон хотели подраться из-за подборов

Демар Дерозан рассказал историю про Реджи Эванса и Джеймса Джонсона .

В сезоне-10/11 все трое выступали за «Рэпторс». По словам экс-защитника канадцев, Эванс фанатично собирал подборы и злился, когда ему мешали в этом процессе.

«Вы знаете, как Реджи относился к своим подборам – его не волновало ничто другое. Но Джеймс продолжал периодически забирать мячи, которые обычно доставались Реджи, поэтому тот сказал: «Украдешь у меня подбор снова, и мы будем драться». Он сказал это непосредственно Джей Джею.

Как-то во время тайм-аута мы собрались все вместе, а они спорят. Никто не хотел их разнимать, ввязываться, завязалась перепалка. Джей Джей такой: «После игры я против тебя в раздевалке». Так и решили. Даже не помню, что тогда происходило на площадке, кто там победил, кто проиграл. Я больше нервничал из-за того, что произойдет в раздевалке после!

И вот мы в раздевалке. Никто не хотел вмешиваться в их разборки, все боялись встать между ними. И все же Амир попытался схватить Джонсона, но Джей Джей легко вывернул ему руку или что-то в этом роде, тогда Амир просто отступил... Вот насколько все было серьезно», – вспомнил Дерозан.

Эванс завершил тот сезон, набирая в среднем 11,5 подбора за игру, что является лучшим показателем в его карьере.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Underground Lounge
logoРеджи Эванс
logoАмир Джонсон
logoТоронто
logoНБА
logoДемар Дерозан
logoДжеймс Джонсон
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