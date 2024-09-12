Мело Тримбл: «Люди в России намного добрее и приветливее, чем в США»

Мело Тримбл рассказал о культурных различиях между Россией и США.

— Скучаешь по США?

— Нет, не особо. В США мне нечем заняться, честно говоря. Конечно, я вижусь с семьей и друзьями. Но моя работа, моя профессия — это играть в Европе. Поэтому, когда возвращаюсь домой летом и провожу там два-три месяца, мне становится скучно. Единственный момент — живя за границей, проводишь меньше времени с близкими. Но в остальном я уже так привык к этому, что даже не беспокоюсь.

­­— Какие культурные различия между Россией и США ты заметил? И что удивило тебя больше всего?

— Конечно, культурные различия есть. Разница в людях, в том, как они себя ведут — не в плохом смысле. Просто они другие. Судя по моему опыту в России, люди здесь намного приятнее, чем в Вашингтоне, Мэриленде, Вирджинии и так далее. Я думаю, что они намного добрее и приветливее. Единственное, что я заметил — каждый человек в основном сам по себе либо сидит в телефоне. Все всегда в телефоне. Например, когда я еду в машине и смотрю в окно, все только и делают, что смотрят в телефон, переписываются или просто пользуются им.

Как я уже сказал, в целом люди намного добрее. Вы не поймете этого, если только сами не побываете в России. Говорю это как американец. В остальном все одинаково, потому что я мало чем занимаюсь, редко выхожу из дома. Просто делаю свою работу, играю в баскетбол, и все, – сказал защитник ЦСКА .