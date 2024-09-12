  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Мело Тримбл: «Люди в России намного добрее и приветливее, чем в США»

Мело Тримбл рассказал о культурных различиях между Россией и США.

— Скучаешь по США?

— Нет, не особо. В США мне нечем заняться, честно говоря. Конечно, я вижусь с семьей и друзьями. Но моя работа, моя профессия — это играть в Европе. Поэтому, когда возвращаюсь домой летом и провожу там два-три месяца, мне становится скучно. Единственный момент — живя за границей, проводишь меньше времени с близкими. Но в остальном я уже так привык к этому, что даже не беспокоюсь.

­­— Какие культурные различия между Россией и США ты заметил? И что удивило тебя больше всего?

— Конечно, культурные различия есть. Разница в людях, в том, как они себя ведут — не в плохом смысле. Просто они другие. Судя по моему опыту в России, люди здесь намного приятнее, чем в Вашингтоне, Мэриленде, Вирджинии и так далее. Я думаю, что они намного добрее и приветливее. Единственное, что я заметил — каждый человек в основном сам по себе либо сидит в телефоне. Все всегда в телефоне. Например, когда я еду в машине и смотрю в окно, все только и делают, что смотрят в телефон, переписываются или просто пользуются им.

Как я уже сказал, в целом люди намного добрее. Вы не поймете этого, если только сами не побываете в России. Говорю это как американец. В остальном все одинаково, потому что я мало чем занимаюсь, редко выхожу из дома. Просто делаю свою работу, играю в баскетбол, и все, – сказал защитник ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
Мело Тримбл
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Суперкубок Единой лиги ВТБ. ЦСКА победил «Црвену Звезду» и вышел в финал, «Зенит» выиграл у «Бешикташа» в напряженной концовке
17сегодня, 19:05
Сергей Моня о фаворитах предстоящего сезона Лиги ВТБ: «Шансы у первой четверки по итогам прошлого сезона равны»
сегодня, 16:31
Димитрис Итудис: «Российские команды поддерживают высокий уровень. Болельщики в Западной Европе должны об этом знать»
2сегодня, 14:51
Алексея Шведа избивали вчетвером. Суд посчитал, что трое делали это в качестве свидетелей
93сегодня, 13:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Майами» откроет статую Дуэйна Уэйда в октябре
12 минут назад
Журналист Nets Daily: «Интерес Джимми Батлера к «Бруклину» очень и очень реален»
44 минуты назад
«Думал, что карьера окончена. Пуля прошла на волосок от ахилла». Демарре Кэрролл рассказал, как получил пулю за партнера по команде
254 минуты назад
Женская НБА. «Даллас» примет «Нью-Йорк»
1сегодня, 19:48
Суперкубок Единой лиги ВТБ. ЦСКА победил «Црвену Звезду» и вышел в финал, «Зенит» выиграл у «Бешикташа» в напряженной концовке
17сегодня, 19:05
«Неоднократно просили суд вызвать их». Трое подозреваемых в деле об избиении Алексея Шведа не были допрошены судом
3сегодня, 18:50
Адвокат Алексея Шведа: «Было ожидаемо, что приговор будет обвинительным. Его мягкость – небольшой сюрприз»
12сегодня, 16:58
Патрик Беверли: «Хотел бы увидеть Джулиуса Рэндла в составе «Сакраменто»
5сегодня, 16:25
«Голден Стэйт» не готов предложить Джонатану Куминге максимальное продление контракта
14сегодня, 15:30
«Я здоровый, активный мужчина». Шэннон Шарп случайно опубликовал интимную аудиозапись
13сегодня, 15:17
Ко всем новостям
Последние новости
Марк Гарсия подписал контракт с КРКА
1 минуту назад
Димитрис Итудис: «Мечтаю увидеть Евролигу с 30 командами»
21 минуту назад
«Бешикташ» сделал предложение Бобану Марьяновичу
31 минуту назад
Сергей Панов о задачах «Пари «НН» на сезон: «Хотим выигрывать в каждом матче и выходить в плей‑офф»
40 минут назад
Андрей Воронцевич о тяжелой победе над «Бешикташем»: «Когда начали очень здорово, казалось, что игра будет легкая»
сегодня, 18:40
Адвокат Алексея Шведа: «Новость об интересе Александра Бастрыкина к делу внушила надежду на некоторое время»
сегодня, 18:22
«Голден Стэйт» далек от продления контрактов с Джонатаном Кумингой и Мозесом Муди
8сегодня, 18:07
Стивен Эй Смит: «Эйжа Уилсон – одна из величайших баскетболисток всех времен»
сегодня, 17:49
Георгий Жбанов: «Зенит» готов к сезону процентов на 70-75»
сегодня, 17:36
Лэндон Тейтум вошел в тренерский штаб фарм-клуба «Селтикс»
сегодня, 17:19