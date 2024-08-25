Алексей Швед о болельщиках в Китае: «После игры идешь, еще час фотографируешься»

Теги Алексей Швед чемпионат Китая Баскетбол

Алексей Швед рассказал о китайских болельщиках.

«Вообще у нас лучшие болельщики в лиге. То есть у нас почти всегда был полный стадион, они были очень громкие, всегда суперподдерживали. После игры выходишь, там включали «Калинку-малинку», когда я забрасывал, «Москоу-Москоу». Ну, разные штуки, они даже спрашивали, что я хочу включить. Я отвечал: «Ребята, вы так классно все делаете, сами разберетесь. Вы знаете все русские песни!»

Даже на русском пытались со мной говорить. После игры идешь, еще час фотографируешься, и то, после часа к тебе уже несколько человек охраны подходят, просто убирают людей, и тебя быстро в машину. А потом вы едете, и тебе еще стучат в машину, это кайф вообще, классные ощущения», — рассказал российский защитник в интервью Виктору Павленко.

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