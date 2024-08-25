Алексей Швед: «Два года точно еще сыграю. Скорее всего, продолжу карьеру в Китае»

Алексей Швед планирует продолжить играть в Китае и провести еще два сезона.

«Мне пока нравится играть, получаю удовольствие и кайф. Два года точно еще сыграю, но не загадываю.

Мне будет 36 лет. Раньше планировал закончить в 33-35, но теперь с каждым годом откладываю на подальше. Мне нравится играть в баскетбол, я получаю удовольствие. Съездил в Китай, поиграл сезон в Китае. Мне очень понравилось, у них есть ко мне интерес. Скорее всего, продолжу карьеру в Китае.

С этого года в Китае новые правила. Можно две четверти играть с двумя иностранцами, но можно выбрать только две четверти из первых трех. Одна команда хочет меня очень сильно, потому что там есть талантливый центровой. Хотят меня под него, чтобы я научил его, помог», – сказал российский защитник.