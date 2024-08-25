Алексей Швед: «Два года точно еще сыграю. Скорее всего, продолжу карьеру в Китае»

Теги Алексей Швед чемпионат Китая Баскетбол

Алексей Швед планирует продолжить играть в Китае и провести еще два сезона.

«Мне пока нравится играть, получаю удовольствие и кайф. Два года точно еще сыграю, но не загадываю.

Мне будет 36 лет. Раньше планировал закончить в 33-35, но теперь с каждым годом откладываю на подальше. Мне нравится играть в баскетбол, я получаю удовольствие. Съездил в Китай, поиграл сезон в Китае. Мне очень понравилось, у них есть ко мне интерес. Скорее всего, продолжу карьеру в Китае.

С этого года в Китае новые правила. Можно две четверти играть с двумя иностранцами, но можно выбрать только две четверти из первых трех. Одна команда хочет меня очень сильно, потому что там есть талантливый центровой. Хотят меня под него, чтобы я научил его, помог», – сказал российский защитник.

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4 комментария
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Китайцы конечно со своим неадекватным лимитом уникально нелепы.
Какие только условия уже не создают для своих бревен, а понту по прежнему ноль. Нужно научиться не только маниакально жёсткие лимиты вводить, но хоть немножечко и поменять систему подготовки в своих баскетбольных академиях.
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Ответ vaslover
Китайцы конечно со своим неадекватным лимитом уникально нелепы. Какие только условия уже не создают для своих бревен, а понту по прежнему ноль. Нужно научиться не только маниакально жёсткие лимиты вводить, но хоть немножечко и поменять систему подготовки в своих баскетбольных академиях.
У них есть чему поучиться. Например не называть своих (да и чужих) игроков брёвнами и независимо от уровня игры, всё-таки смотреть свой чемпионат и поддерживать их.
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потом как Казинс поедет под охраной автоматчиков развлекать население филиппинских хуторов и деревень
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