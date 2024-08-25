Алексей Швед: «Два года точно еще сыграю. Скорее всего, продолжу карьеру в Китае»
Алексей Швед планирует продолжить играть в Китае и провести еще два сезона.
«Мне пока нравится играть, получаю удовольствие и кайф. Два года точно еще сыграю, но не загадываю.
Мне будет 36 лет. Раньше планировал закончить в 33-35, но теперь с каждым годом откладываю на подальше. Мне нравится играть в баскетбол, я получаю удовольствие. Съездил в Китай, поиграл сезон в Китае. Мне очень понравилось, у них есть ко мне интерес. Скорее всего, продолжу карьеру в Китае.
С этого года в Китае новые правила. Можно две четверти играть с двумя иностранцами, но можно выбрать только две четверти из первых трех. Одна команда хочет меня очень сильно, потому что там есть талантливый центровой. Хотят меня под него, чтобы я научил его, помог», – сказал российский защитник.
Какие только условия уже не создают для своих бревен, а понту по прежнему ноль. Нужно научиться не только маниакально жёсткие лимиты вводить, но хоть немножечко и поменять систему подготовки в своих баскетбольных академиях.