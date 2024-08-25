Алексей Швед: «Вышел с травмой и побил рекорд китайской лиги по трехочковым за четверть»

Теги Алексей Швед чемпионат Китая Баскетбол

Алексей Швед рассказал, как установил рекорд в Китае, играя с травмой.

«Я вышел в плей-офф с травмой, потому что была встреча, которую нужно было играть. Я пропустил первую половину матча и все это время крутил велосипед. Сказал тренеру: «Вы играйте, и если что-то пойдет не так, то я здесь».

Потом вышел и сыграл всю вторую половину. В том матче я побил рекорд китайской лиги по трехочковым за четверть. Я забросил шесть за четверть», – рассказал российский защитник  в интервью Виктору Павленко.

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1 комментарий
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