Пол Джордж добивается четырехлетнего контракта (Марк Стейн)
Пол Джордж рассчитывает этим летом подписать новый контракт на 4 года.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
«Среди ключевых моментов относительно будущего Пола Джорджа в «Клипперс» или другой команде: источники в лиге говорят, что 34-летний игрок продолжает добиваться нового четырехлетнего контракта.
Возвращение в «Клипперс» долгое время считалось предпочтительным вариантом для Джорджа, но на данный момент считается, что лос-анджелесский клуб предлагает более короткую сделку, аналогичную той, что была заключена с Каваем Ленардом», – пишет Стейн.
Ожидается, что звездный форвард воспользуется опцией продления контракта на сезон-24/25 стоимостью 48,8 миллиона долларов, после чего запросит обмен из «Клипперс».
они приходили вместе они травмировались вместе😎 они получали одинаково и в один срок
так почему щас по мнению Балмера они не должны быть both share pain we feel the same
p.s джордж даже побольше для клуба сделал ведь в финал конфы они прошли с ним
я думал каваю тож 4 дали
ну тогда да
звенящая наглость
хотя опять же Джордж чаще в по живой