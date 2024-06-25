Пол Джордж добивается четырехлетнего контракта (Марк Стейн)

Пол Джордж рассчитывает этим летом подписать новый контракт на 4 года.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Среди ключевых моментов относительно будущего в « » или другой команде: источники в лиге говорят, что 34-летний игрок продолжает добиваться нового четырехлетнего контракта.

Возвращение в «Клипперс» долгое время считалось предпочтительным вариантом для Джорджа, но на данный момент считается, что лос-анджелесский клуб предлагает более короткую сделку, аналогичную той, что была заключена с Каваем Ленардом», – пишет Стейн.

Ожидается, что звездный форвард воспользуется опцией продления контракта на сезон-24/25 стоимостью 48,8 миллиона долларов, после чего запросит обмен из «Клипперс».