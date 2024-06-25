Пол Джордж добивается четырехлетнего контракта (Марк Стейн)

Теги возможные переходы Клипперс НБА Пол Джордж Марк Стейн Баскетбол

Пол Джордж рассчитывает этим летом подписать новый контракт на 4 года.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Среди ключевых моментов относительно будущего Пола Джорджа в «Клипперс» или другой команде: источники в лиге говорят, что 34-летний игрок продолжает добиваться нового четырехлетнего контракта.

Возвращение в «Клипперс» долгое время считалось предпочтительным вариантом для Джорджа, но на данный момент считается, что лос-анджелесский клуб предлагает более короткую сделку, аналогичную той, что была заключена с Каваем Ленардом», – пишет Стейн.

Ожидается, что звездный форвард воспользуется опцией продления контракта на сезон-24/25 стоимостью 48,8 миллиона долларов, после чего запросит обмен из «Клипперс».

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3 комментария
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У Джорджа и нет оснований считать себя ниже Кавая
они приходили вместе они травмировались вместе😎 они получали одинаково и в один срок
так почему щас по мнению Балмера они не должны быть both share pain we feel the same
p.s джордж даже побольше для клуба сделал ведь в финал конфы они прошли с ним
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Ответ Максим Макеев
У Джорджа и нет оснований считать себя ниже Кавая они приходили вместе они травмировались вместе😎 они получали одинаково и в один срок так почему щас по мнению Балмера они не должны быть both share pain we feel the same p.s джордж даже побольше для клуба сделал ведь в финал конфы они прошли с ним
Именно поэтому Джордж требует четвёртый год, в то время как у Кавая три?
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Ответ AllanHouston
Именно поэтому Джордж требует четвёртый год, в то время как у Кавая три?
жесть
я думал каваю тож 4 дали
ну тогда да
звенящая наглость
хотя опять же Джордж чаще в по живой
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