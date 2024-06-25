В лиге растет ожидание, что Пол Джордж воспользуется опцией и запросит обмен из «Клипперс» (Стейн)

Пол Джордж может покинуть «Клипперс» этим летом.

По информации инсайдера Марка Стейна, в НБА все больше начинают думать, что звездный форвард воспользуется опцией продления контракта на сезон-24/25, после чего запросит обмен из « ».

«В лиге растет ощущение, что воспользуется опцией игрока за 48,8 миллиона долларов на следующий сезон, чтобы затем запросить обмен из «Клипперс». Такой сценарий становится все более реалистичным после месяцев бесплодных переговоров о продлении контракта между сторонами.

«Клипперс», похоже, не желают предлагать Джорджу более крупную сделку, чем Кавай Ленард получил в январе (около 150 млн долларов за три сезона – прим. Sports.ru), и это побудило заинтересованные команды делать предложения по обмену звезды », – сообщает Стейн.