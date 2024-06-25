В лиге растет ожидание, что Пол Джордж воспользуется опцией и запросит обмен из «Клипперс» (Стейн)
Пол Джордж может покинуть «Клипперс» этим летом.
По информации инсайдера Марка Стейна, в НБА все больше начинают думать, что звездный форвард воспользуется опцией продления контракта на сезон-24/25, после чего запросит обмен из «Клипперс».
«В лиге растет ощущение, что Джордж воспользуется опцией игрока за 48,8 миллиона долларов на следующий сезон, чтобы затем запросить обмен из «Клипперс». Такой сценарий становится все более реалистичным после месяцев бесплодных переговоров о продлении контракта между сторонами.
«Клипперс», похоже, не желают предлагать Джорджу более крупную сделку, чем Кавай Ленард получил в январе (около 150 млн долларов за три сезона – прим. Sports.ru), и это побудило заинтересованные команды делать предложения по обмену звезды НБА», – сообщает Стейн.