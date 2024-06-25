В лиге растет ожидание, что Пол Джордж воспользуется опцией и запросит обмен из «Клипперс» (Стейн)

Теги Клипперс НБА Пол Джордж Марк Стейн Баскетбол

Пол Джордж может покинуть «Клипперс» этим летом.

По информации инсайдера Марка Стейна, в НБА все больше начинают думать, что звездный форвард воспользуется опцией продления контракта на сезон-24/25, после чего запросит обмен из «Клипперс».

«В лиге растет ощущение, что Джордж воспользуется опцией игрока за 48,8 миллиона долларов на следующий сезон, чтобы затем запросить обмен из «Клипперс». Такой сценарий становится все более реалистичным после месяцев бесплодных переговоров о продлении контракта между сторонами.

«Клипперс», похоже, не желают предлагать Джорджу более крупную сделку, чем Кавай Ленард получил в январе (около 150 млн долларов за три сезона – прим. Sports.ru), и это побудило заинтересованные команды делать предложения по обмену звезды НБА», – сообщает Стейн.

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7 комментариев
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Ответ 4eLOVE4iK
Он хочет контракт больше чем у Кавая? Он че совсем чтоле?
Ну кавай уже не бегает практически. Нахождение киборга в ПО-это подарок судьбы. А Пол хоть играет ... чуть больше)
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+4
Он хочет контракт больше чем у Кавая? Он че совсем чтоле?
+1
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+1
Ответ LilAnswer
Скорее бы уже эта ситуация разрешилась. Начинает напоминать как в свое время Кармэло Энтони уходил из Наггетс.
только Мело был младше почти на 10 лет на тот момент, есть ощущение, что ПЖ через 1-2 будет за минимум играть, завершит карьеру или будет сидеть без клуба, когда его контракт выкупят (как например это сделал Детройт с Блейком)
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Скорее бы уже эта ситуация разрешилась. Начинает напоминать как в свое время Кармэло Энтони уходил из Наггетс.
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Интересно что будут делать без Жоржа. Дадут новые контракты Бороде и Рассу? Но они ведь тоже могут лыжы навострить тогда. Так с одним Каваем и останутся )
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Ответ ImNotChrisPaul
только Мело был младше почти на 10 лет на тот момент, есть ощущение, что ПЖ через 1-2 будет за минимум играть, завершит карьеру или будет сидеть без клуба, когда его контракт выкупят (как например это сделал Детройт с Блейком)
Клипперс правильно делают, что не хотят давать ему контракт больше чем у Кавая. 2-3 года он еще думаю сможет отыграть на приличном уровне, а дальше будет спад. В последнем ПО он очень разочаровал, хотя был полностью здоров.
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Ответ Tik Tot Don Don
Ну кавай уже не бегает практически. Нахождение киборга в ПО-это подарок судьбы. А Пол хоть играет ... чуть больше)
Но всеравно странно, особенно после слов самого Джорджа что он в этой команде номер 2.
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