«Миннесота» согласовала 4-летнее продление контракта с главным тренером Крисом Финчем

«Миннесота» договорилась о продлении контракта с главным тренером Крисом Финчем.

Стороны заключат соглашение до 2028 года.

Финч, который возглавил «Вулвз» по ходу сезона-20/21, добился результата 160-127 (55,7%) за время работы с командой, включая 56-26 в завершившемся розыгрыше, когда клуб из Миннеаполиса дошел до финала Западной конференции.

В трех полноценных сезонах под руководством 54-летнего специалиста «Миннесота» впервые за 20 лет неизменно попадала в плей-офф.