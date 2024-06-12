Шэмс Чарания: «Есть надежда, что Порзингис выйдет на разминку и посмотрит, сможет ли он играть»

Теги травмы Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Шэмс Чарания Баскетбол

Шэмс Чарания поделился новостями о травме Кристапса Порзингиса.

«Сегодня его участие в матче под вопросом. Я думаю, есть некоторая надежда, что он выйдет на разминку и посмотрит, сможет ли он играть.

Он очень хочет играть. На днях он сказал, что готов умереть на площадке, если будет нужно. Вчера он сказал репортер, что сделает все возможное и не выйдет играть только в том случае, если медицинский персонал ему запретит», – рассказал инсайдер.

Согласно сообщению «Селтикс», Порзингис получил разрыв медиальной связки левого колена, что привело к смещению сухожилия задней большеберцовой мышцы.

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1 комментарий
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Бред. Не будет он сегодня играть. Нет смысла рисковать при счете 2-0.
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