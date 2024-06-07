Эрик Споэльстра, Грегг Попович и Тайрон Лю – лучшие действующие тренеры по версии Кэрона Батлера
Кэрон Батлер назвал пятерку лучших действующих главных тренеров НБА.
Топ-5: Эрик Споэльстра («Майами»), Грегг Попович («Сан-Антонио»), Тайрон Лю («Клипперс»), Джейсон Кидд («Даллас»), Рик Карлайл («Индиана»).
«Суть в том, используют ли они каждый талант в составе на максимум. Очень интересно смотреть, будучи на тренерской стороне, как взять все от каждого баскетболиста в составе. Поэтому мне было легко назвать эту пятерку», – заявил бывший игрок.
Кэрон Батлер работает в тренерском штабе «Майами».