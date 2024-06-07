Эрик Споэльстра, Грегг Попович и Тайрон Лю – лучшие действующие тренеры по версии Кэрона Батлера

Теги Тайрон Лю Даллас Индиана Рик Карлайл Клипперс Майами Джейсон Кидд Сан-Антонио Грегг Попович НБА Кэрон Батлер Эрик Споэльстра Баскетбол

Кэрон Батлер назвал пятерку лучших действующих главных тренеров НБА.

Топ-5: Эрик Споэльстра («Майами»), Грегг ПоповичСан-Антонио»), Тайрон Лю («Клипперс»), Джейсон Кидд («Даллас»), Рик Карлайл («Индиана»).

«Суть в том, используют ли они каждый талант в составе на максимум. Очень интересно смотреть, будучи на тренерской стороне, как взять все от каждого баскетболиста в составе. Поэтому мне было легко назвать эту пятерку», – заявил бывший игрок.

Кэрон Батлер работает в тренерском штабе «Майами».

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1 комментарий
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Ну так-то весьма похоже на правду
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