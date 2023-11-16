Глен Дэвис и Уилл Байнэм признаны виновными в мошенничестве с программой медицинского страхования и социального обеспечения игроков НБА

Бывшему центровому «Бостона» и бывшему разыгрывающему «Лейкерс» Уиллу Байнэму грозит тюремное заключение. В среду 37-летний Дэвис был признан виновным в мошенничестве в сфере здравоохранения, мошенничестве с использованием средств связи и заговоре с целью дачи ложных показаний в рамках схемы, связанной с программой медицинского страхования и социального обеспечения игроков НБА. Байнэм был одним из более чем 20 обвиняемых по этому делу.

Дело получило широкую огласку в 2021 году, когда Дэвис был назван вместе с 17 другими бывшими игроками НБА, которые, как считалось, участвовали в афере с медицинским обслуживанием на сумму около 4 миллионов долларов с целью обмана системы, призванной заботиться о завершивших карьеру игроках. Предполагалось, что баскетболисты подавали ложные страховые заявления, чтобы получить компенсацию за медицинские и стоматологические услуги, которые так и не были получены. У следствия появились неопровержимые доказательства.

Бывший игрок НБА Терренс Уильямс был приговорен к 10 годам тюремного заключения за организацию плана и находится в тюрьме с ноября 2022 года.