Билл Симмонс о Лилларде и Хардене: «Вот что происходит, когда вымениваете супердорогих суперзвезд, которым больше 32-34 лет»

Билл Симмонс высказался о выступлении Лилларда и Хардена в плей-офф.

«Вот что происходит, когда вымениваете супердорогих суперзвезд, которым больше 32-34 лет. Дело не в том, что Дэйм получил травму. Он старый. То, что вчера провалился, не является невезением. Он старый. Он проводит один хороший матч в неделю.

Вот что происходит, когда парням за тридцать. Единственное исключение – , который смог отыграть 44 минуты на высоте в Денвере в пятом матче, а он проводит 21-й сезон. Так что за исключением Леброна, у большинства возрастных игроков будут подъемы и спады», – сказал эксперт.