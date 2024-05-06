Билл Симмонс о Лилларде и Хардене: «Вот что происходит, когда вымениваете супердорогих суперзвезд, которым больше 32-34 лет»
Билл Симмонс высказался о выступлении Лилларда и Хардена в плей-офф.
«Вот что происходит, когда вымениваете супердорогих суперзвезд, которым больше 32-34 лет. Дело не в том, что Дэйм получил травму. Он старый. То, что Джеймс Харден вчера провалился, не является невезением. Он старый. Он проводит один хороший матч в неделю.
Вот что происходит, когда парням за тридцать. Единственное исключение – Леброн Джеймс, который смог отыграть 44 минуты на высоте в Денвере в пятом матче, а он проводит 21-й сезон. Так что за исключением Леброна, у большинства возрастных игроков будут подъемы и спады», – сказал эксперт.