Билл Симмонс о Лилларде и Хардене: «Вот что происходит, когда вымениваете супердорогих суперзвезд, которым больше 32-34 лет»

Теги Леброн Джеймс НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Билл Симмонс Баскетбол

Билл Симмонс высказался о выступлении Лилларда и Хардена в плей-офф.

«Вот что происходит, когда вымениваете супердорогих суперзвезд, которым больше 32-34 лет. Дело не в том, что Дэйм получил травму. Он старый. То, что Джеймс Харден вчера провалился, не является невезением. Он старый. Он проводит один хороший матч в неделю.

Вот что происходит, когда парням за тридцать. Единственное исключение – Леброн Джеймс, который смог отыграть 44 минуты на высоте в Денвере в пятом матче, а он проводит 21-й сезон. Так что за исключением Леброна, у большинства возрастных игроков будут подъемы и спады», – сказал эксперт.

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3 комментария
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Ну и Харден и Лиллард не должны были быть главными звёздами в ПО. Понятно же, что травмы главных звёзд внесли коррективу в роль старичков.
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тем временем Джру: фух, хорошо, что я не суперзвезда
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