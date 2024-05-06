Патрик Юинг о тренере «Лейкерс»: «Это должен быть человек, который сможет справиться с Леброном»
Патрик Юинг рассказал, какой тренер лучше всего подойдет «Лейкерс».
«Сложно сказать. У них есть суперзвезда-агент в лице Леброна, Энтони Дэвис – талантливый игрок, но неизвестно, будет он играть или нет, исходя из его истории. У них есть ребята молодые, но талантливые.
Это должен быть человек, который сможет справиться с Леброном. Леброн должен дать добро», – сказал член Зала славы в «Шоу Марка Джексона».
Поэтому мне бы был интересен вариант с Джей Джеем, опыт - дело наживное, главное - знание теории и умение этими знаниями пользоваться.