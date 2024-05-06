Патрик Юинг о тренере «Лейкерс»: «Это должен быть человек, который сможет справиться с Леброном»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Патрик Юинг Баскетбол

Патрик Юинг рассказал, какой тренер лучше всего подойдет «Лейкерс».

«Сложно сказать. У них есть суперзвезда-агент в лице Леброна, Энтони Дэвис – талантливый игрок, но неизвестно, будет он играть или нет, исходя из его истории. У них есть ребята молодые, но талантливые.

Это должен быть человек, который сможет справиться с Леброном. Леброн должен дать добро», – сказал член Зала славы в «Шоу Марка Джексона».

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6 комментариев
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Не думаю, что Карелину это интересно
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Мэджика попробовать еще раз в роли тренера
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Тайсон ?
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Я считаю неправильным такую постановку вопроса. Справиться - это быть против своего игрока, но чтоб тот при этом это мог хоть как-то сносить. Это в чем-то сродни самодурству. В правильном же случае тренер и игрок должны быть единомышленниками, тренер должен прислушиваться к настолько опытному игроку (это не значит, что он должен ему потакать) и принимать решения, которые будут уважать, а не воспринимать в штыки.
Поэтому мне бы был интересен вариант с Джей Джеем, опыт - дело наживное, главное - знание теории и умение этими знаниями пользоваться.
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Ответ KakoytoChel
Не думаю, что Карелину это интересно
Хохотнул в голос!!!! Красава!
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