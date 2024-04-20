«В Юте нет ничего интересного». Пол Рид радовался, что «Филадельфия» повторила предложение «Джаз» и сохранила его

Теги Филадельфия НБА Юта Пол Рид Баскетбол

Пол Рид признался, что не хотел играть в Солт-Лейк-Сити в составе «Джаз».

Тяжелый форвард прошлым летом подписал 3-летний контракт на 23 миллиона долларов с «Ютой», будучи ограниченно свободным агентом.

«Филадельфия» повторила предложение и сохранила игрока. По словам Рида, это стало для него большим облегчением.

«Как же я тогда радовался. В Юте ведь нет ничего интересного. Готовил себя ментально к тому, чтобы найти в этой ситуации что-то хорошее... «Сиксерс» до последней минуты не повторяли то предложение», – признался Рид.

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3 комментария
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Ну да, черному там делать нечего))
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а зачем тогда принимал предложение Юты?)
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Ответ Tim Timson
а зачем тогда принимал предложение Юты?)
20 баксов это 20 баксов
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