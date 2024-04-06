Сегодня «Мемфис» выведет из обращения игровой номер Марка Газоля

Теги Мемфис Филадельфия НБА Марк Газоль Баскетбол

«Гризлис» выведут из обращения игровой номер испанского центрового Марка Газоля .

Торжественная церемония состоится сегодня во время домашнего матча «Мемфиса» против «Филадельфии».

Газоль провел за «Мемфис» первые 11 сезонов в НБА. Он выступал под 33-м номером. Испанец объявил о завершении карьеры 1 февраля 2024 года.

Газоль станет вторым игроком в истории «Мемфиса», чей номер выведен из обращения. 11 декабря 2021 года клуб вывел из обращения 50-й номер, принадлежавший Заку Рэндолфу.

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