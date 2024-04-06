Кевин Гарнетт не согласился с Полом Пирсом: «Европейские игроки – не слабаки. Они ходили в школу под бомбами»

Кевин Гарнетт не согласился с Полом Пирсом.

Экс-игрок «Бостона» недавно сказал с отсылкой к из «Миннесоты»: «Никто в не считает европейских игроков крутыми парнями, особенно игроков из Франции».

У прославленного бигмена НБА другое мнение о европейских баскетболистах, особенно выходцах с Балкан.

«Европейцы выросли на настоящей чертовой войне, чувак. Они ходили в школу, когда шла война, под бомбами. Я говорю о сербах, о хорватах, об этих местах, приятель... Вы говорите так, будто американцы сделаны из другой ткани. Но европейцы прошли особенный путь.

Я играл с некоторыми из этих ребят. Они не такие агрессивные, как американские игроки – отсюда, судя по всему, и идет стереотип о европейцах – но они не слабаки», – считает .