Джонатан Куминга близок к возвращению на площадку

Форвард «Уорриорз» Джонатан Куминга будет готов к игре со дня на день.

«Куминга тренировался во вторник. Стеф Карри говорил, что они планируют увидеть его на площадке в четверг. Но он не принимал участия в матче, хоть и продолжал тренироваться. По моей информации, его восстановление ожидается со дня на день. У « » шестиматчевая победная серия. Это дает им возможность относиться к здоровью Куминги с большей осторожностью. Они хотят, чтобы он вернулся готовым на 100%, особенно учитывая их последние результаты.

Интересно, что сезонные показатели «Уорриорз» (42-34) позволили бы им соревноваться за преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф на Востоке. Западная конференция напоминает мясорубку», – сообщил инсайдер .

Форвард «Голден Стэйт» пропустил пять матчей. Игрок провел 70 матчей за «Уорриорз» в сезоне-2023/24, набирая 16,3 очка, 4,8 подбора и 2,1 передачи в среднем.