Зоран Лукич: «На Играх дружбы сыграет национальная сборная»

Зоран Лукич поделился планами на ближайшие сборы национальной команды России.

— Скоро пройдет сбор национальной команды. Будут ли товарищеские матчи в феврале?

— Мы ведем переговоры. Больше пока ничего не могу сказать. При этом команда не будет выезжать за границу, останемся в России.

— Сборная к чему-то готовится?

— Конечно. Мы сыграем в Играх дружбы в сентябре. Начнем подготовку в августе. Так что в феврале будет очень полезный сбор. Вы видели, что мы опубликовали список из 24 фамилий. Да, в нем нет опытных игроков вроде Астапковича. Но есть ребята, которых мы еще не видели в тренировочном процессе: Попов, Савин, Петенев... Продуктивно поработаем.

— То есть на Играх дружбы сыграет основной состав сборной? Не команда U-20?

— Нет-нет-нет! Национальная сборная. И я не исключаю, что мы возьмем и пару опытных игроков. Того же Астапковича, если у Антона не будет проблем со здоровьем.