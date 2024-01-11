Единая лига ВТБ. «Зенит» – «Минск»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.
Российский «Зенит» примет белорусский «Минск».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 января, 19.30, «КСК Арена»
Положение команд: ЦСКА – 18-2, УНИКС – 16-5, Локомотив-Кубань – 15-6, Зенит – 14-6, Енисей – 12-9, Самара – 11-10, Парма – 11-10, Уралмаш – 10-11, Руна – 9-11, Автодор – 9-12, Астана – 8-13, МБА – 7-14, Нижний Новгород – 5-16, Минск – 0-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.