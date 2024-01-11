Единая лига ВТБ. «Зенит» – «Минск»

Теги результаты Зенит Минск Единая лига ВТБ Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.

Российский «Зенит» примет белорусский «Минск».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Зенит – Минск
Дата проведения
11 января, 19.30, «КСК Арена»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 18-2, УНИКС – 16-5, Локомотив-Кубань – 15-6, Зенит – 14-6, Енисей – 12-9, Самара – 11-10, Парма – 11-10, Уралмаш – 10-11, Руна – 9-11, Автодор – 9-12, Астана – 8-13, МБА – 7-14, Нижний Новгород – 5-16, Минск – 0-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.



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