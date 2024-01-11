«Кингз» считают, что Киган Мюррэй в будущем будет лучше Лаури Маркканена

Теги Сакраменто НБА Юта Лаури Маркканен Киган Мюррэй Баскетбол

«Сакраменто» не намерен обменивать Кигана Мюррэя на Лаури Маркканена.

Как сообщает обозреватель Джеймс Хэм, «Кингз» видят большой потенциал в 4-м номере драфта-2022.

«Они считают Мюррэя звездой. Однажды я задал вопрос внутри организации, обменяли бы они его на Лаури Маркканена в прошлом году? Ответ был: «Нет. Мы считаем, что он будет лучше Маркканена». Большего мне слышать не надо было, чтобы понять, что они думают о нем как об игроке», – заявил Хэм в подкасте HoopsHype.

В последних 15 матчах 23-летний форвард набирает в среднем 19,1 очка, 5,3 подбора и 1,1 перехвата при 52,4% реализации с игры и 45% из-за дуги (6,7 попытки).

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