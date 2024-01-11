«Кингз» считают, что Киган Мюррэй в будущем будет лучше Лаури Маркканена

«Сакраменто» не намерен обменивать Кигана Мюррэя на Лаури Маркканена.

Как сообщает обозреватель Джеймс Хэм, «Кингз» видят большой потенциал в 4-м номере драфта-2022.

«Они считают Мюррэя звездой. Однажды я задал вопрос внутри организации, обменяли бы они его на Лаури Маркканена в прошлом году? Ответ был: «Нет. Мы считаем, что он будет лучше Маркканена». Большего мне слышать не надо было, чтобы понять, что они думают о нем как об игроке», – заявил Хэм в подкасте HoopsHype.

В последних 15 матчах 23-летний форвард набирает в среднем 19,1 очка, 5,3 подбора и 1,1 перехвата при 52,4% реализации с игры и 45% из-за дуги (6,7 попытки).