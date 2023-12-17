«Кингз» не будут обсуждать обмены с участием Кигана Мюррэя

Теги возможные переходы Сакраменто НБА Киган Мюррэй Баскетбол

«Сакраменто» сообщил другим командам лиги, что не будет включать Кигана Мюррэя в какие-либо обмены.

«Кингз» рассматривают 23-летнего тяжелого форварда, проводящего второй сезон в лиге, как часть своего основного состава.

В нынешнем сезоне Мюррэй набирает 15,5 очка, 5,7 подбора, 1,8 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру. Во вчерашнем матче против «Юты» форвард обновил личный рекорд результативности – 47 очков. Мюррэй за 3 четверти реализовал 12 трехочковых бросков и обновил рекорд клуба.

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