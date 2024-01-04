Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет со «Сплитом»

Теги результаты Адриатическая лига Сплит Игокеа Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги «Игокеа» сыграет со «Сплитом».

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

Игокеа – Сплит 33:35 (перерыв)
Дата проведения
4 января, 19.00, «Sportska Dvorana Laktaši»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 13-1, Цедевита-Олимпия Словения – 10-4, Партизан Сербия – 10-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-5, Будучность Черногория – 9-5, Задар Хорватия – 7-7, Студентски центар Черногория – 7-7, Борац Чачак Сербия – 7-7, Мега Сербия – 7-7, Цибона Хорватия – 5-9, ФМП Сербия – 5-9, Сплит Хорватия – 5-9, КРКА Словения – 3-11, Морнар Бар Черногория – 1-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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