Монти Уильямс прокомментировал поражение от «Бостона», которое стало 28-м подряд.

Главный тренер « » отдал должное команде за то, что она продолжает бороться на площадке, несмотря на затянувшуюся серию неудач.

«Я только что сказал парням: для того, чтобы делать то, что они делают, требуется большой характер и честность. Я провел в лиге немало времени и видел, как команды мирились с обстоятельствами, не соответствующими тем, с которыми сейчас имеем дело мы. Это было достойно восхищения. Да, у нас была тяжелая третья четверть, но мы давали отпор, продолжили борьбу в четвертой. Это было потрясающе.

Мне больно за парней. Мы чувствуем, что очень близки к тому, чтобы выиграть не просто один матч, но много матчей, если будем действовать на площадке таким образом», – заявил .

«Детройт» в четверг потерпел 28-е поражение подряд, повторив антирекорд «Филадельфии».