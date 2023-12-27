Маркус Фостер вернулся в «Ритас»

Маркус Фостер подписал контракт со своей бывшей командой.

Литовский « » официально подтвердил заключение соглашения с американским атакующим защитником, сообщает BasketNews.

Фостер (28 лет, 191 см) начинал сезон в чемпионате Китая за «Шаньдун». В 16 матчах чемпионата Китая он проводил на площадке в среднем 17 минут, набирая 13,8 очка, делая 3,3 подбора и отдавая 2,1 передачи.

В прошлом сезоне Фостер стал лучшим бомбардиром чемпионов, набирая за «Ритас» 20,6 очка, 3,5 передачи и 3,2 подбора в среднем за встречу.