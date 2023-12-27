Маркус Фостер вернулся в «Ритас»

Теги переходы Ритас чемпионат Литвы Лига чемпионов Маркус Фостер Баскетбол

Маркус Фостер подписал контракт со своей бывшей командой.

Литовский «Ритас» официально подтвердил заключение соглашения с американским атакующим защитником, сообщает BasketNews.

Фостер (28 лет, 191 см) начинал сезон в чемпионате Китая за «Шаньдун». В 16 матчах чемпионата Китая он проводил на площадке в среднем 17 минут, набирая 13,8 очка, делая 3,3 подбора и отдавая 2,1 передачи.

В прошлом сезоне Фостер стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, набирая за «Ритас» 20,6 очка, 3,5 передачи и 3,2 подбора в среднем за встречу.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ничего себе, какой предновогодний подарок для Ритас. Невероятно крутое возвращение. С его возвращением обязаны замахнуться на чемпионство в литовском чемпионате.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий